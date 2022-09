Un couple américain enlevé par des extraterrestres ? L’histoire vraie derrière le film "The UFO Incident"

Vous avez du mal à croire à ce récit ? Alors replongeons-nous dans ces faits troublants.

Le 19 septembre 1961, Betty et Barney Hill reviennent du Canada rentrent chez eux à Portsmouth, dans le New Hampshire.

Ils roulent de nuit sur la nationale 3 quand tout à coup, vers 23h, Betty remarque, une lumière, ou une étoile, très brillante et qui semble suivre la voiture et se rapprocher.

Cette lumière intrigue tellement Betty et Barney qu’à plusieurs reprises sur le trajet, ils s’arrêtent pour l’observer avec des jumelles. La lumière à chaque fois semble être de plus en plus proche.

Et finalement, lors d’un de ces arrêts, Barney s’éloigne de la voiture, traverse un champ pour s’approcher de cette lumière. Et là surprise ! Il observe clairement, à seulement 200 mètres de la voiture, un objet volant, de forme plutôt aplatie et circulaire. Le plus fou, c’est que cet ovni possède des hublots à l’avant, et que derrière ces hublots Barney aperçoit très distinctement des créatures qui l’observent.

C’est la panique : Barney revient en courant et crie : "Il faut partir, ils veulent nous enlever !".

Terrorisés et inquiets, les Hill redémarrent mais commencent à entendre des 'bip bip' étranges. Ils ont l’impression de quitter la route principale. Ils ont surtout l’impression d’être un peu dans le cirage…

Finalement ils réentendent des 'bip bip', sortent de cette somnolence bizarre et ils arrivent chez eux. Il est environ 5h du matin. Ils se sentent mal et remarquent des choses étranges : les chaussures de Barney sont complètement abîmées alors qu’elles étaient neuves, la robe de Betty a de la poudre rose sur les épaules et sa fermeture éclair est un peu déchirée. Et surtout, vu l’heure de départ et la distance parcourue, ils auraient dû rentrer chez eux beaucoup plus tôt. Ils estiment avoir perdu deux heures… pendant lesquelles ils ne souviennent de rien.