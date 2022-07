Un coup-franc digne de son père : Romeo Beckham, le fils de David, étale sa classe aux USA

La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Romeo Beckham a démontré, hier, qu'il possède des qualités pour tirer les phases arrêtées comme son paternel, David Beckham. Le fils de l'ancien capitaine de l'Angleterre a inscrit son premier but de la saison en MLS Next Pro avec les jeunes de l'Inter Miami FC, le club dont le propriétaire n'est autre que son père. Et de quelle manière ! Le jeune anglais de 19 ans s'est illustré avec un coup-franc du droit brossé au-dessus du mur. Toute la classe d'un Beckham.

Romeo Beckham réalise un joli début de saison avec son équipe. Outre son but sur coup-franc dans le derby de Floride contre Orlando City B lundi, il a délivré sa 7e passe décisive de la saison. De quoi certainement attirer les regards d'autres formations d'envergure...