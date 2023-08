En voilà un qui n’a pas tardé à prendre ses marques en Ligue 1. Titulaire pour la 1e fois de la saison avec Reims, Teddy Teuma a magistralement donné raison à son coach en plantant ses deux premiers buts pour (grandement) participer à la victoire de son équipe à Montpellier (1-3). Retrouvez les deux buts de Teuma ici.

Deux buts, qui risquent de faire le tour des réseaux sociaux ces prochaines heures : sur le premier, Teuma délivre un coup-franc direct chirurgical du pied gauche qui vient se loger dans la lucarne du gardien local, Benjamin Lecomte.

Un but déjà très beau qui ne soutiendra pourtant sans doute même pas la comparaison avec le 2e but, inscrit juste après la mi-temps. Alors que le ballon est mal dégagé par la défense montpelliéraine, l’ancien Unioniste reprend en un temps, à l’entrée de la surface, et catapulte un obus surpuissant dans les filets adverses.

C'est ce qui s'appelle laisser sa carte de visite...