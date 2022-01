Un coup du foulard inspiré offre le Prix Puskas à Erik Lamela

Erik Lamela a remporté le Prix Puskas qui récompense le plus beau but inscrit en 2021. Sa réalisation a été préférée aux goals de Patrik Schick et Mehdi Taremi.



En mars dernier, le joueur de Tottenham avait été l’auteur d’une inspiration géniale. Son coup du foulard subtil était venu conclure une belle action collective face à Arsenal. Jan Vertonghen avait prédit la victoire de son ancien équipier en mars ... dernier.



L'actuel ailier du Séville FC succède à son ancien partenaire à Tottenham, le Sud-Coréen Son Heung-min.