Un coup de théâtre de plus pour « Plus Belle La Vie » !

En effet, Guillaume Genton, chroniqueur chez TPMP, expliquait dans l’émission d’hier soir que les acteurs de la série n’étaient pas du tout au courant de cette nouvelle, et qu’ils l’ont apprise comme tout le monde, dans la presse.

La direction de " Plus belle la vie ", explique dans un article du Parisien : " Notre contrat avec Newen (qui produit le feuilleton de France 3) s’arrête le 31 décembre 2022. Passée cette date, la fin de "Plus belle la vie ", dont les audiences sont en baisse, est une possibilité. Mais ce n’est pas la seule. Nous avons simplement rouvert les discussions, comme il y a deux ans ".

Comme le dit Gilles Verdez dans TPMP, cette nouvelle est sortie pour faire un coup d’éclat et mettre un coup de pression au niveau financier à TF1.

Rappelons que le groupe TF1 a racheté Newen , la société de production de " Plus belle la Vie ", et dorénavant aussi de " Demain nous appartient " et de " Ici tout commence ", les deux séries phares de TF1.

Comme le dit Hanouna, financer tous les jours un feuilleton qui rapporte de l’argent à TF1 fait grincer des dents France Télévision. Coups de pression réguliers, comme l’explique Pauline Rocafull, scénariste de " Plus belle la vie " depuis le début de la série. Dès que la question se pose de savoir si oui ou non la série va rempiler pour une nouvelle saison, on s’attend à un petit coup de pression dans la presse.