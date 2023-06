Un coup de soleil se transforme ensuite en bronzage : stop aux idées reçues !

C’est l’été : gare aux coups de soleil ! Les conseils pour bronzer sans brûler via le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Un coup de soleil - érythème actinique dans le jargon médical - est une brûlure de la peau plus ou moins grave qui survient suite à la surexposition aux rayons ultraviolets (rayons UV) du soleil.

Les symptômes dépendent de la profondeur et de la gravité de la brûlure. La plupart du temps, la peau devient rouge, sensible, chaude et douloureuse entre 4 et 8 h après l’exposition, cette réaction peut déjà apparaître après 5-10 minutes pour les personnes sensibles. Certaines personnes développent une éruption cutanée généralisée associée à des démangeaisons, des papules et des petites cloques un peu partout sur le corps, explique le Dr Charlotte, médecin généraliste.

Le coup de soleil est donc bel et bien une brûlure. Dans l’épiderme, vos cellules sont endommagées et il leur faut un certain temps pour se régénérer ; 5-7 jours. Les coups de soleil augmentent le risque de cancer de la peau. Les enfants sont particulièrement plus sensibles et plus à risque de développer des lésions dans le futur. Enfin, le soleil va faire vieillir votre peau prématurément ; elle sera moins capable de se régénérer.