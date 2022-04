Un coup de boost santé, grâce aux ateliers culinaires de Clara

C’est dans cette jolie maison en région liégeoise, composée d’un potager à l’arrière et d’un jardin médicinal à l’avant, que ses trois fils grandissent. Elle nous fait visiter son jardin de simples : " Certaines plantes peuvent être bénéfiques pour la santé comme les feuilles de framboisiers dans une tisane. Il y a du thym, du romarin, de la sarriette, de l’origan, toutes les herbes aromatiques qui sont très bénéfiques et que tout le monde peut utiliser simplement dans sa cuisine, en tisane… de l’eucalyptus pour les inhalations, de la verveine, de la menthe. Mon coup de cœur c’est la mélisse qui a beaucoup de vertus tant au niveau digestif et au niveau sédatif pour bien s’endormir le soir. " Clara nous explique que la mélisse s’utilise en tisane ou bien s’ajoute dans une salade lorsque les pousses sont jeunes. " Je consomme le gingembre aussi tous les jours pour l’immunité et la digestion notamment ".

Si cette nutrithérapeute ne pouvait nous donner qu’un seul conseil, il serait le suivant : " de manger comme nos grands-parents avant la guerre. Manger le moins transformé possible, le plus de produits bruts possible. "