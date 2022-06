Un coup de boost pour le circuit court en Brabant wallon

Ils sont producteurs de porc, de conserves végétales, de jus artisanaux. Tous décrivent la même difficulté :" ça se ressent particulièrement depuis un an, on a vraiment une baisse de fréquentation sur les marchés et dans les épiceries locales; on sent tout l'intérêt pour nos produits artisanaux et de qualité mais le bât blesse au niveau économique et effectivement on a besoin de soutien pour le moment " constate Valérie Bertrand qui gère une conserverie artisanale.

A ses côtés , un producteur de porcs renchérit : " Quels leviers pouvons-nous actionner? Peut-être faut-il renforcer notre communication et rappeler au public que consommer, c'est voter; soit on peut choisir l'agro- business soit préférer soutenir une agriculture familiale"