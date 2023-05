Un coup d’arrêt lié à la fatigue pour l’Antwerp ? "Il ne faut pas prendre ça comme excuse" selon Butez

Battu par Bruges ce dimanche, l’Antwerp a semblé bien loin de son niveau affiché ces dernières semaines. Résultat des courses, les Anversois peuvent perdre leur place de leader de ces Champions Play-offs si l’Union l’emporte ce soir. Une mauvaise opération qui pourrait s’expliquer par une certaine fatigue. Mais ça, Jean Butez ne voulait pas en entendre parler au micro d’Eleven après la rencontre.

Symbole que certains joueurs terminent cette saison sur les rotules, De Laet, pourtant monté au jeu, a dû céder sa place un quart d’heure plus tard, visiblement gêné. "Les blessures font partie d’une saison, on joue plus de cinquante matchs sur l’année. Mais, on n’en a pas parlé jusqu’à maintenant donc on ne va pas prendre cela comme excuse. Cela fait partie du jeu, tempérait Butez. Nous sommes contents de pouvoir jouer des matchs comme ceux-ci. Ce dimanche, il y avait une meilleure équipe en face, on essaiera d’être meilleurs le week-end prochain."

Et les Anversois seraient bien inspirés de l’être face à l’Union qui aura peut-être repris la tête du championnat entre-temps.