Un cortège lumineux dans les rues d'Ensival

Ce samedi aura lieu la deuxième édition du cortège lumineux dans les rues d'Ensival (Verviers).

A l'origine, le but, c'était de redémarrer des festivités au cœur d'Ensival après les inondations de juillet 2021. Et la première édition a tellement plu qu'une deuxième s'est imposée. "L'année dernière, on l'a fait un peu sur un coup de tête" explique Audrey Bonhomme, la directrice du centre culturel de Verviers. "C'est vrai que le quartier avait été lourdement touché et qu'il était encore très sombre. Et à l'issue des fêtes de fin d'année, on s'est dit qu'on allait redonner un petit coup de lumière dans le quartier. Et comme ça a très bien marché l'année dernière, on a remis le couvert."

Tout le village mobilisé

Pour l'occasion, tout le village s'est mobilisé: "L'idée, c'était que le village, les associations, les écoles, s'approprient le cortège et puissent également défiler. Depuis le mois de décembre, nos animateurs vont donc dans les écoles, les associations, à la Croix-Rouge, pour mener des ateliers pour fabriquer des lanternes qui vont être portées par les enfants et les habitants."

Dans le cortège, on retrouvera des fanfares, des jongleurs, des échassiers et beaucoup d'artistes, dont "Gueule d'Ours" (de la Cie Remue Ménage): "La compagnie mènera le cortège et proposera un spectacle lumineux dans le parc Godin, au cœur d'Ensival, pour créer un moment féérique et clôturer la parade."

Le parcours, long d'un bon kilomètre, est gratuit et accessible à tous. Le rendez-vous est fixé ce samedi 21 janvier, à 18 heures, à l'église d'Ensival.