Un Corgi, comme la reine, "so cute" sur les réseaux sociaux

563.000 abonnés pour Geordi et Scotty

Le Corgi, royal ou pas, a aussi trouvé son public sur internet. C’est ce qu’on constate par exemple sur la page de Geordi et Scotty, suivie par 563.000 abonnés sur Instagram. Or aujourd’hui, les réseaux sociaux jouent un rôle prescripteur indéniable quand il s’agit de choisir un chien comme animal de compagnie.

"Aujourd’hui, les réseaux sont la première source de documentation des gens", explique Tony Silvestre, éducateur canin en France et cofondateur d’Esprit Dog – qui organise son premier salon du chien à Paris en ce début juin. "Il y a dix ans, on allait chez son vétérinaire pour lui demander conseil, on pouvait aussi appeler des éleveurs, regarder des fiches sur internet. Maintenant, les réseaux sociaux et les influenceurs, ceux qui ont ces chiens, sont la première source d’information pour le grand public."

Une source d’information et d’inspiration. Dans un autre registre, on peut se souvenir du chihuahua de Paris Hilton par exemple.

"Vous allez avoir un processus d’identification", explique Alexandra Balikdjian, psychologue spécialiste en comportements de consommation. "Si vous êtes fan de miss chihuahua sur Instagram, elle va vous montrer comment elle l’habille, le promène… Une fois que vous aurez une forte adhésion avec miss chihuahua, vous allez vous dire que ce qu’il vous manque pour lui ressembler, c’est d’avoir le chihuahua. Ça va orienter vos choix".

Selon Tony Silvestre, le Corgi se démarque par son physique atypique : Il a sa tête mignonne, un corps atypique et on est sur une vague de personnes qui font avec leurs chiens ce qu’ils pourraient faire avec des humains : on les déguise, on les habille."