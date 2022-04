Un cordon sanitaire ? Hein ? Mais quel cordon sanitaire ?

Que cherche GLB ?

Que cherche le président du MR en débattant avec l’extrême droite ? A l’évidence qu’on parle de lui. Il est dans une stratégie de l’omniprésence et du coup d’éclat médiatique incessant. Cette stratégie n’a qu’un objectif, depuis qu’il est tout jeune, il ne s’en cache pas, il vise le 16 rue de la loi, il rêve d’un destin à la Charles Michel, pour ça il doit être présent en Flandre.

Notons qu’il est aussi possible que Georges Louis Bouchez ignore les engagements pris par son parti en 1999, un petit coup de fil à Louis Michel serait sans doute utile.

Il est aussi possible qu’il trouve ces engagements caducs et soit idéologiquement contre le cordon. Mais alors cela devrait susciter un débat en interne du parti. Ce qui est assez bizarre c’est que Georges Louis Bouchez avait lui même critiqué le débat entre le président du PTB et celui du Belang en 2019, en soulignant que le pour le MR le cordon sanitaire était non négociable.

Comme disait Pierre Desproges : "J’essaie de ne pas vivre en contradiction avec les idées que je ne défends pas". Ou le président du MR se contredit, ou c’est simple : il ne défend plus le cordon sanitaire tel que défini en 1999 par son parti.