Un contrôle d’accès dans les recyparcs du Brabant wallon, pour faire payer le juste prix de la gestion des déchets

L’intercommunale veut donc revoir le système. Mais d’abord, il lui faut objectiver la situation, raison pour laquelle un contrôle d’accès sera mis en place. Au bout de quelques mois, sur base des données récoltées, le système de tarification pourra être modifié.

"Cela pourrait très bien être forfaitaire pour les habitants du Brabant wallon et facturé pour les autres, poursuit Christophe Dister. Il pourrait y avoir une formule complètement forfaitaire telle qu’elle est aujourd’hui, ou totalement variable telle qu’elle est pratiquée dans certaines provinces. Elle pourrait aussi être mixte avec une base fixe et une partie variable quand on utilise beaucoup les recyparcs. On veut d’abord comprendre les choses et après faire le système le plus juste, pour que chacun paie ce qu’il produit comme déchets."

Le choix de la formule n’est donc pas encore arrêté, mais l’intercommunale ne veut pas traîner. Une décision devrait être prise début 2024.