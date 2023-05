Un contre-la-montre de tous les records pour Remco Evenepoel : le maillot rose mais aussi le KOM sur Strava

En plus de la victoire d’étape et du maillot rose sur ce Giro 2023, Remco Evenepoel a aussi claqué quelques records sur Strava, l’application qui sert à de nombreux cyclistes à enregistrer leurs activités sportives.

Les superlatifs pour évoquer la victoire ce samedi de Remco Evenepoel dans le contre-la-montre du Giro 2023 manquent tellement le Belge a été impressionnant. Et parfois, il vaut mieux ne s’en référer qu’aux chiffres.

Et ça tombe bien, le champion du monde est friand de l’application Strava, bien connue dans le monde du cyclisme qui sert à enregistrer ses sorties à vélo notamment. Et Remco a mis en ligne hier son temps sur le contre-la-montre.

Hormis dans la petite côte de fin d’étape (où il a le deuxième temps au total), Evenepoel a claqué quasi tous les KOM, c’est-à-dire les king of the mountain ou record de courses sur presque tous les autres segments. Il a également le KOM sur le segment total des 19,5 km.

Le Belge a de plus roulé à 54,9 km/h pour Strava, atteint une vitesse maximale de 71,3 km/h et roulé à une cadence de 102 tour/minute. Avec de tels résultats, on comprend mieux la grosse performance réalisée ce samedi.