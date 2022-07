Un contrat de 124 millions d'euros en vue pour maintenir les F-16 belges opérationnels

Le département d'Etat américain a approuvé la possible - et très probable - vente à la Belgique de matériel, dont des radios de haute technologie, de logiciels et de services logistiques pour maintenir opérationnelle la flotte d'avions de combat F-16 belges jusqu'à leur fin de vie, a annoncé l'Agence de coopération de sécurité et de défense (DSCA).

Le montant de ce contrat, passé dans le cadre de la procédure FMS ("Foreign Military Sales", couramment pratiqué par Washington pour ses ventes d'armes), est estimé à 127 millions de dollars (environ 124,26 millions d'euros au cours de ce lundi), a précisé la DCSA, dépendant du Pentagone et chargée des exportations de matériel militaire américain.