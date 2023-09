Un contrat d’énergie fixe moins cher qu’un tarif variable chez le fournisseur Mega ? Cherchez l’erreur

Cette différence entre tarif fixe et variable fluctue d’un fournisseur à l’autre. "Elle est en moyenne de 20%, estime Maxime Sonkes, le CEO de Wikipower. C’est le prix de la sécurité. Le client a la garantie que son tarif ne bougera pas pendant un an ou plus, mais le fournisseur, lui, va peut-être affronter une augmentation des prix sur les marchés internationaux. Il prend donc une marge."

L’année dernière, quand les prix de l’énergie ont atteint des records historiques, les contrats fixes étaient une véritable aubaine, permettant aux clients de faire des centaines et même pour certains des milliers d’euros d’économie. Au point que les fournisseurs ont fini par supprimer tous les contrats fixes au plus fort de la crise.

Cet été, les tarifs du gaz et de l’électricité ont retrouvé des niveaux plus normaux, apparemment plus stables, et les clients ont à nouveau le choix entre fixe et variable chez la plupart des fournisseurs.