Un conseiller payé par Skeyes au sein du cabinet Gilkinet : "En toute transparence et dans le respect des règles", réagit le ministre

Un expert en contrôle aérien de Skeyes est actif au sein du cabinet du vice-Premier en charge de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo). Son nom apparaît dans plusieurs réunions portant sur le contrat de gestion du contrôleur aérien, indique La Libre mardi.

"Il y a effectivement un collaborateur détaché de Skeyes au sein de mon cabinet. C'est de notoriété publique. Cela se passe en toute transparence et dans le total respect des règles et de l'intérêt général", a commenté mardi le ministre Gilkinet, via l'agence Belga.

M.D., ancien directeur général des opérations chez Belgocontrol (devenu depuis Skeyes), a été détaché en 2014 au sein du cabinet de François Bellot (MR), puis en 2020 au sein du cabinet de son successeur, Georges Gilkinet. Il reste pourtant rémunéré par Skeyes, selon La Libre, et perçoit en outre, en tant que détaché, une prime de cabinet.

Le quotidien s'interroge sur la présence de l'expert à trois réunions destinées à modifier l'actuel contrat de gestion de Skeyes avec l'État. M.D. a en effet participé à la réunion intercabinet du 30 novembre 2022 qui a avalisé les avenants aux contrats de gestion modifiant les redevances payées par les compagnies aériennes, donc le mode de financement de Skeyes.

Le 25 novembre 2022, M.D. s'était trouvé comme seul représentant du ministre lors de la réunion entre les compagnies aériennes et Skeyes, toujours sur la modification du contrat de gestion, ainsi que le 22 novembre, avec le ministre wallon des Aéroports.

Le porte-parole de Georges Gilkinet a précisé que M.D. conseille en effet le ministre sur des dossiers comme "la redevance variable à payer par les compagnies aériennes en fonction de leur impact environnemental", mais il conteste également tout conflit d'intérêt.