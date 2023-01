Un conseiller communal Ecolo démissionne à Beauvechain : "La majorité et l’administration ne sont pas transparentes"

En tant que conseiller communal de l’opposition, Jérôme Cogels se dit aujourd’hui dans l’incapacité d’exercer sa mission de contrôle de l’action de la majorité. Plus particulièrement en matière d’urbanisme, dit-il, "lorsqu’il existe des liens étroits entre des membres de la majorité et des demandeurs, auteurs de projets et personnes bénéficiant des décisions du collège".

"Je constate qu’il y a une proximité et je sais que dans des communes, on ne peut pas faire autrement. Mais cette proximité interdit de ne pas être totalement transparent, de ne pas laisser une vue complète sur l’ensemble des procédures. Je n’ai jamais prétendu qu’il y avait des malversations ou quoi que ce soit, je n’en sais rien. Je dis juste que je ne peux pas m’en assurer. Et ce contrôle, ça fait partie de mon travail, ce n’est pas anecdotique. On voit les dossiers qui existent à d’autres niveaux de pouvoir aujourd’hui et on comprend l’importance de faire ce contrôle. Mais je dois dire que ce contrôle, je ne peux pas le faire ici à Beauvechain."