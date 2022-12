Un Conseil de Politique Alimentaire de Liège Métropole pour intensifier et rendre plus inclusive la transition alimentaire

Le Conseil de Politique Alimentaire de Liège Métropole a officiellement été lancé ce jeudi soir.

La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise travaille depuis plus d’un an à la mise en place de cette instance de concertation et de coordination en partenariat avec Liège Métropole, c’est-à-dire la conférence des bourgmestres de l’arrondissement de Liège, et avec l’Université de Liège.

En matière de transition alimentaire, beaucoup de projets sont déjà nés ces dernières années en région liégeoise. L’idée est d’intensifier cette dynamique et de la rendre plus inclusive. Louise Balfroid, référente gouvernance alimentaire à la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, explique : "Différents acteurs de l’alimentation vont, ensemble, se poser la question de comment faire pour amplifier la transition alimentaire sur le territoire et quels projets mettre en place concrètement. Un des objectifs principaux, c’est de faire en sorte que chacun puisse se rencontrer, mieux comprendre les réalités de l’autre, recréer du lien entre les mangeurs et les producteurs mais également voir ce que d’autres acteurs peuvent faire. L’idée c’était d’avoir une diversité totale dans les profils qui composent le Conseil de Politique Alimentaire : des producteurs et des acteurs qui sont dans les filières alimentaires mais aussi le secteur de la santé, de l’environnement, de l’éducation, de la culture… On a une quarantaine de citoyens également. Par la suite, il va y avoir des groupes de travail ouverts aux personnes qui ne sont pas membres. Tout le monde peut rejoindre la dynamique à un moment donné.".

Christian Jonet, le coordinateur de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, ajoute : "On voit des Conseils de Politique Alimentaire émerger partout en Wallonie. Il y en aura bientôt neuf. C’est soutenu par la Région et ce qui est intéressant c’est de voir que, au niveau local, par exemple ici au niveau de l’arrondissement de Liège, ce projet, il est porté pas seulement par la Ceinture Aliment-Terre mais par la conférence des bourgmestres Liège Métropole, par l’Université de Liège. Et il y a une dimension de soutien institutionnel et d’implication institutionnelle qui n’existait pas il y a peut-être une dizaine d’années. Ça permet vraiment d’envisager un changement d’échelle.".