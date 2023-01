Un conflit avec un voisin ? Le médiateur communal peut vous aider

La médiation au niveau du conflit de voisinage a pour but de rétablir le dialogue et résoudre le désaccord à l’amiable. Quand une sanction administrative communale est infligée, la médiation "peut permettre à la victime de se sentir mieux reconnue, mieux dédommagée. Pour l’auteur des faits, la médiation permet un règlement plus rapide et d’éviter une amende en plus de la réparation à la victime. Mais c’est surtout une façon de se réapproprier les faits, de se dire qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Et comment on avance ?" détaille Cécile Chantraine.

La médiation au niveau local est encore peu connue, rarement acceptée. "Le plus difficile c’est de faire venir les gens, qu’ils acceptent de se parler. Ils n’ont rien à perdre. Ils peuvent arrêter la médiation à n’importe quel moment, rien n’est obligatoire. C’est une opportunité qui leur est donnée".