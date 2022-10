Un concours culinaire autour de la plate de Florenville à Libramont

La Confrérie les "Sossons d'Orvaulx" organisera le 16 octobre à Florenville, la "Fête de la Pomme de Terre. Et cette année, les organisateurs ont anticipé et innové avec un concours culinaire...Il fallait un partenaire et c'est l'école hôtelière de Libramont qui l'a organisé ce mercredi. Tous les élèves de terminales ont dû imaginer des amuse-bouche qui mettent en valeur la plate de Florenville. 14 élèves de dernière année ont participé. Ils devaient préparer une verrine ou un zakouski à la base de plates de Florenville pour 1,5€ maximum. Une pomme de terre proposée sous forme de chips, d’espuma, de purée et associé à des œufs, du saumon, du magret de canard, de la betterave ou bien d’autres choses. Les chefs en herbe ont fait preuve d’imagination et étaient fiers de participer. La recette qui a remporté le premier prix proposait un œuf de cailles poché, avec un espuma de pommes de terre, des pommes " Bataille ", une poudre de pommes de terre et des chips de pelure ! Le jury a apprécié et les professeurs, le niveau d’ensemble des recettes proposées. Les "Sossons d'Orvaulx" sont satisfait d’avoir pu organiser un concours à la gloire de la plate de Florenville. " Un produit unique, pas facile à cultiver et il faut tout faire pour la pérenniser et la mettre en valeur ! " explique Sébastien Lallouette. Et lors de la Fête de la Pomme de Terre, les trois premiers étudiants lauréats du concours, reproduiront leurs recettes sur la place de Florenville.