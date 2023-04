Un concours belge s'attaque au béton pour verdir les villes.

Jusqu'au 31 octobre, les Flamands peuvent participer à un drôle de concours : détruire le plus de pavés de béton possible dans leur ville, au profit de la verdure. Le but de cette opération ? Limiter les îlots de chaleur et favoriser le retour de la biodiversité dans les zones urbaines.

Depuis mi-mars, des citoyens belges de la Région flamande s'échinent à arracher le plus de dalles de béton de leur ville. Et ces actes sont tout sauf du vandalisme puisqu'il s'agit d'un concours citoyen porté par les autorités de la Région flamande. Le principe est plutôt simple : toutes les personnes qui souhaitent y participer sont invitées à déloger des dalles de béton qui se trouvent dans leur jardin, dans la cour de leur immeuble ou dans leur rue... pour les transformer en verdure.