Un concert Trompes de chasse, Chorale & Orgues à Maredsous

Les grandes orgues de la basilique seront aux mains… et aux pieds de la musicologue Hélène Martin, organiste titulaire de la cathédrale de Noyon et organiste suppléante de la cathédrale d’Amiens. Détentrice du Brevet Supérieur au Concours National Marcel Dupré, Médaille d’Or d’Orgue du Conservatoire National de Région d’Amiens, Hélène Martin a également obtenu un Certificat d’Harmonie et a remporté un Premier Prix de Basse Chiffrée, étant également claveciniste. Elle fait partie de plusieurs orchestres de chambre (clavecin et orgue) et s’est lancée dans l’étude de la contrebasse.

C’est l’ensemble de trompes de chasse Le Val D’en Haut qui accompagnera les orgues et le chœur Cappella Concinite, venant de Louvain. Fondé en 1965, le chœur d’enfants a rapidement acquis une grande renommée, en Belgique et à l’étranger. Aujourd’hui, il s’est mué en un chœur d’une trentaine de femmes sous la direction de Ludo Claesen, explorant de nouvelles voies musicales tout en appliquant un seul but : rendre le monde un peu plus beau avec la musique !