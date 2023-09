Un concert spécial pour les 40 ans qu’Amy Winehouse aurait dû fêter cette année

Le groupe d’Amy Winehouse a annoncé les détails d’un show spécial à Londres, destiné à célébrer ce qui aurait été le 40e anniversaire de la chanteuse.

Le concert aura lieu au KOKO de Camden en décembre et célébrera la vie et la musique de la défunte musicienne, ainsi que l’héritage qu’elle a laissé derrière elle.

Le groupe qui sera la tête d’affiche de l’événement est composé des mêmes musiciens qui ont travaillé avec Amy Winehouse depuis le début de sa carrière jusqu’à sa mort inattendue en 2011. Il s’agit notamment de son directeur musical et bassiste de longue date, Dale Davis, qui est également consultant musical pour le prochain biopic sur Amy, intitulé Back to Black.

Le show accueillera aussi la chanteuse Bronte Shandé, sur de nombreuses photos et images rares de la chanteuse.

Ce concert exceptionnel aura lieu le 22 décembre dans la ville natale d’Amy Winehouse, à Camden, à l’occasion de son quarantième anniversaire (qu’elle aurait célébré ce jeudi 14 septembre).

Ce 31 août vient de sortir un nouveau livre à son sujet. In Her Words, – selon une description officielle – comprend les "journaux intimes inédits de la chanteuse, des paroles écrites à la main et des photos de famille réunies pour la première fois", afin de fournir "un aperçu rare de cette jeune fille qui est devenue une légende". Retrouvez toutes les infos ici.