Un concert dégénère : le chanteur et le batteur en viennent aux mains

Pour ces musiciens, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu !

Ah les concerts ! Pour des groupes qui ont répété pendant des mois à l'étroit d'un garage ou d'une cave, c'est le moment de consécration, la récompense ultime et l'occasion de montrer au monde (ou du moins, aux personnes présentes dans la salle) l'étendue de leur talent musical.

Mais parfois les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Et un moment de tension entre les musiciens peut vite monter d'un cran, voir de deux ou de trois.

Dans la vidéo que nous vous présentons aujourd'hui, la situation dégénère quand le chanteur vient faire une remarque au batteur, ce que celui-ci ne semble pas apprécier du tout. En réponse à cette réaction, le chanteur lui fait son plus beau doigt d'honneur, et revient interpeller le batteur qui a alors une réaction impulsive et le pousse vers l'arrière. La suite se passe de commentaire et est à découvrir dans la vidéo ci-dessus.