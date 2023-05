Un concert de Ted Nugent en Alabama annulé en réaction à ses opinions politiques

Ted Nugent a récemment annoncé une tournée d’adieu, mais l’une des dates a déjà été annulée.

Son concert du 18 juillet à l’Avondale Brewing Co. à Birmingham, en Alabama, vient d’être annulé après que la salle a été inondée de réactions négatives concernant les opinions politiques extrêmes du rocker connu ici en Europe principalement pour le titre "Stranglehold".

Selon AL. com, les messages Facebook et Instagram d’Avondale Brewing Co. annonçant le spectacle ont reçu plus de 1000 commentaires, dont la plupart dénonçaient la décision de la salle d’accueillir le musicien controversé.

"Lose this show or lose my business", a écrit une personne, tandis qu’une autre a ajouté : "Je ne dépenserai plus jamais un dollar dans votre établissement. Cest grotesque d’accueillir une telle ordure. Faites mieux."

Jeudi 4 mai, Avondale Brewing Co. a annoncé que le spectacle était annulé, en publiant la déclaration suivante : "Nous avons entendu les préoccupations de la communauté d’Avondale, qui est si importante pour nous, et, en collaboration avec nos partenaires, nous avons pris les mesures nécessaires pour annuler le concert de Ted Nugent prévu pour le 18 juillet."

Ted Nugent est connu pour exprimer des opinions d’extrême droite et pro-armes, allant jusqu’à rabaisser les survivants de la fusillade de l’école de Parkland et à exhorter les partisans de Trump à "se déchaîner sur le crâne des démocrates". Il a également qualifié le mouvement Black Lives Matter d'"organisation terroriste" et s’est récemment prononcé contre la communauté transgenre.

Lors de la promotion de sa tournée d’adieu "Adios Mofo", Nugent a expliqué les raisons de sa retraite : "Je ne pars plus en tournée parce que les hôtels sont des prisons. Une chambre d’hôtel est une prison pour moi. Je ne peux passer une journée sans mes chiens alors ils partiront en tournée avec moi cette année. Mais la logistique est trop compliquée quand vous avez des chiens, des petits-enfants, des enfants et tant d’autres choses."

À l’heure actuelle, la tournée s’étend environ sur six semaines aux États-Unis en juillet et en août.