Un concert de Slipknot interrompu alors que des fans grimpaient sur les haut-parleurs

L’année dernière, NME avait rencontré le percussionniste Shawn 'Clown' Crahan au sujet du Knotfest Australia. Il expliquait que son but ultime était que les concerts du groupe à leur propre festival deviennent "une expérience spirituelle et immersive à part entière [qui va] bien au-delà de la définition d’un concert et où les fans finiraient par se noyer dans le rêve".