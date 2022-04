Un concert de Pierre Rapsat sur La Trois pour les 20 ans de sa disparition

Pierre Rapsat nous a quittés il y a tout juste 20 ans mais le nom de cet artiste belge résonne encore dans notre pays et personne n’a oublié ses chansons d’une carrière solo entamée dans les années 70 : Judy and Cie, L’enfant du 92ème, Passagers de la nuit, C’est toujours un mystère, Illusions, Elle m’appelle, Où es-tu Julian… jusqu’à son dernier album studio "Dazibao" de 2001 avec les tubes Ensemble et Les rêves sont en nous. Cette année-là, l’artiste verviétois à la carrière bien remplie donnait un concert exceptionnel en compagnie d’un ensemble à cordes, l’Ensemble Musiques Nouvelles, au Cirque Royal de Bruxelles. Un moment inoubliable pour cet amoureux de la scène. Et de ce concert était ensuite sorti un album live - son ultime album -, "Tous les rêves sont en nous", comme un souvenir précieux après sa mort, un album qui fut certifié double disque de platine.

Ne manquez pas ce concert de Pierre Rapsat au Cirque Royal ce mardi 19 avril à 22h15 sur La Trois, et en replay sur Auvio.