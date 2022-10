Un concert de David Bowie ce 1er novembre sur Classic 21

Rendez-vous de 15h à 16h en ce jour férié du mardi 1er novembre pour savourer le live que David Bowie donnait en 2000 au BBC Radio Theatre de Londres !

Au programme : une heure de hits de l'artiste qui avait alors interprété sur scène "Ashes to Ashes", "This is not America", "Starman", "Heroes" ou encore "Let's Dance".

Cet album live est sorti en 2000 et a ensuite été réédité avec quelques bonus supplémentaires en 2021. Le concert a été capté deux jours avant son fameux show à Glastonbury, lui aussi ayant fait l'objet d'une sortie CD par la suite.

La version 2021 dont nous faisons mention ci-dessus se retrouvait sur le coffret David Bowie 5. Brilliant Adventure (1992-2001), qui couvrait une grande partie des années 90 de Bowie.

On y retrouvait des versions remasterisées des albums Black Tie White Noise, The Buddha Of Suburbia (disponible pour la première fois en vinyle depuis 30 ans), 1. Outside, Earthing, et hours…, ainsi que des commentaires des producteurs de ces albums, comme Nile Rodgers, que Laurent Rieppi avait rencontré à la sortie du coffret l'année passée.

Lors de cette interview, le célèbre producteur a expliqué son plaisir de travailler avec des artistes aussi "brillants" que David Bowie, mais aussi son travail sur l’album Black Tie White Noise, et plus particulièrement sur le titre "Jump They Say", en référence au frère de Bowie qui s’est suicidé.

Une rencontre à revoir ici :