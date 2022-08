Un concert d'orgue par Jan Hague, gagnez deux places

Jan Hage (1964) est un organiste de concert et compositeur néerlandais.

Il est l'organiste principal de l'église Dom à Utrecht. Il mène une carrière internationale d'organiste de concert, se produisant dans des lieux prestigieux en Europe, en Russie et aux États-Unis.

En tant que soliste, il s'est produit avec le Slagwerkgroep Den Haag, Asko|Schönberg et l'Orchestre philharmonique de Rotterdam. En tant que compositeur, il a écrit de la musique pour orgue et ensembles.

Le 23 aout à 20 heures, à l'Eglise de Saints Michel et Gudule. Plus d'info: About Jan Hage - Janhage.com