Un concept de voiture autonome qui ne comporte ni volant ni joystick.

"Quand viendra l'ère des voitures autonomes, l'humain devra pouvoir reprendre, si nécessaire et essentiellement en cas d'urgence, tout ou partie des commandes du véhicules." Alors que les concepts les plus avancés en la matière laissent apparaître des volants rétractables ou des joysticks, tout est ici remplacé par une solution particulièrement innovante, une sorte d'"échiquier interactif" sur la console centrale, où seront accessibles les commandes les plus importantes de la voiture, à savoir la manœuvrer, la faire accélérer ou freiner.

Ce contrôleur central remplace le volant classique, une première.

Plus à l'abri des regards, ce concept utilise également des technologies de cellules et de packs de batteries de nouvelle génération, plus compactes, pour un gain de place non négligeable afin de maximiser l'espace intérieur de l'habitacle.

Le Lincoln Model L100 se présente comme un concept particulièrement futuriste tant dans la forme que dans les idées avec son toit ouvrant, sa capacité à identifier et à suivre dans l'habitacle les différents passagers, etc. Ce concept spectaculaire célèbre en outre le 100e anniversaire de l'arrivée de la marque dans le groupe Ford.