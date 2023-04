Un compte à rebours lancé sur le site d’Aerosmith

Le site web officiel d’Aerosmith a lancé un compte à rebours qui devrait atteindre zéro le lundi 1er mai à 16h (heure belge). Bien qu’il n’y ait aucun indice sur la nature de cette annonce, de nombreux fans pensent qu’il s’agira des premiers détails sur la prochaine tournée du groupe.

La semaine dernière, Joe Perry, guitariste d’Aerosmith, a déclaré au Boston Globe que le groupe entamerait en septembre une tournée de plus de 40 dates aux États-Unis, qui s’étendra jusqu’en 2024. L’annonce officielle devrait être faite lors de l’émission SiriusXM d’Howard Stern, à laquelle participeront les membres du Rock And Roll Hall Of Famers.

Le guitariste Joe Perry a expliqué aussi que le chanteur Steven Tyler allait "100% mieux" après ses récents problèmes de santé.

Il y a quatre mois, Aerosmith a abandonné les deux dernières dates de sa résidence "Deuces Are Wild" à Las Vegas à cause de l’état de santé de Steven Tyler. Dans une nouvelle interview accordée à l’émission WRIF de Detroit, Joe Perry a déclaré que son ami de longue date était sur la voie de la guérison.

"Steven va très bien", a déclaré Perry. "Il va 100% mieux. Il a eu beaucoup de problèmes physiques qui l’ont amené – finalement – à prendre un peu plus de repos, malheureusement."

Joe Perry, de son côté, sort un nouvel album solo, avec de nombreux invités, comme nous le prouve déjà le premier single, " Fortunate One ", avec Chris Robinson des Black Crowes et Robert Deleo, bassiste de Stone Temple Pilots. C’est Johnny Depp qui signe le morceau, comme la plupart de ce qui arrivera sur ce Sweetzerland Manifesto MKII, et sur lequel on verra aussi Robin Zander de Cheap Trick, David Johansen des New York Dolls, ou encore Gary Cherone (Extreme, Van Halen) .