Un composteur nourri à l'IA pourrait limiter les déchets alimentaires.

Dans le cadre du projet, les chercheurs mèneront une petite étude pilote au printemps 2024. Une fois l'appareil conçu, il sera testé par les participants à l’étude avant de le commercialiser à l'échelle nationale.

Le professeur espère qu’en automatisant ce processus, on puisse permettre aux chercheurs une collecte de données plus méticuleuse et efficace : "Notre travail est une première étape vers le développement d'une solution de vision par ordinateur entièrement autonome qui permettrait aux ménages de suivre les quantités et les types de déchets de compost alimentaire qu'ils génèrent. Avec ces interventions personnalisées et basées sur les données, nous espérons inspirer les consommateurs à réfléchir et à modifier leurs comportements en matière de gaspillage alimentaire au fil du temps".