Un complexe sportif polyvalent à Verviers pour remplacer la bulle de Gérardchamps

Seulement voilà, cette parcelle se trouve en bord de Vesdre donc en zone inondable et pourrait donc être soumise à de nouvelles normes d’urbanisation. D’éventuelles contraintes que la Ville et Synergis essaient d’anticiper : " Dans l’achat du terrain à la SPI, on a prévu une clause qui nous permet de renoncer à l’achat en cas de non-obtention du permis donc on verra ce qu’impliquent les nouvelles règles notamment en matière de surcoût pour l’infrastructure. Si ça devient hors de portée, on pourra éventuellement renoncer à cet achat. Mais dans l’état actuel des choses, on a prévu de surélever le bâtiment d’1,5 mètre supplémentaire par rapport au niveau du terrain et on verra si c’est un dispositif qui répond au futur cadre légal qu’on ne connaît pas encore", précise Malik Ben Achour.