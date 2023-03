Un commerçant ne peut pas refuser un paiement en argent liquide

Le problème, en Belgique, c’est que cette obligation de principe n’a pas été complétée par un dispositif de sanctions, contrairement à la France où la loi prévoit une amende de 150 euros pour les commerçants qui refusent un paiement en liquide. Pour l’instant, en Belgique, un commerçant qui refuse le cash sans raison valable ne risque rien.

Le ministre de l’Economie socialiste, Pierre-Yves Dermagne , a bien tenté l’année dernière de faire adopter une législation comparable à la France, mais il n’a pas été suivi au gouvernement fédéral. Il faut dire que les fédérations patronales et les syndicats commerçants sont vent debout contre cette obligation d’accepter l’argent liquide. "On a déjà imposé l’obligation d’offrir un moyen de paiement électronique ", plaide Sophie Heusquin (Union des classes moyennes) ; " il ne faut pas imposer une double obligation aux commerçants. Il faut leur laisser le choix en fonction de leur clientèle."

L’association Financité dénonce une tendance qui pénalise les personnes les plus précarisées. "L’argent liquide a un rôle inclusif ", estime Anne Fily, " car il est surtout utilisé par les personnes à faible revenu et les personnes peu ou moyennement diplômées." Plus globalement, l’association met en garde contre une société sans argent liquide, où la monnaie numérisée serait entièrement gérée par un système bancaire privatisé, et non plus par l’Etat.