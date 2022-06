Un come-back époustouflant : les Belges Emma Meesseman et Julie Allemand écrivent l'histoire de WNBA avec Chicago Sky

Toujours exilées en WNBA, les deux Belges Emma Meesseman et Julie Allemand ont réalisé un authentique exploit avec leur club, Chicago Sky la nuit dernière. Alors qu'elles se déplaçaient sur le terrain du solide leader des Las Vegas Aces, elles ont renversé une situation (très) mal embarquée pour finalement s'imposer...et écrire l'histoire de leur championnat.

Pourtant, comme on le disait, tout avait mal commencé pour une équipe de Chicago rouillée en début de match et emportée par la furia du leader californien. Oscillant autour des 20 points, l'avance de Las Vegas culminera même à 28 unités dans le 2e quart-temps.

Mais subitement revigorées jute avant la pause, les joueuses de Chicago renverseront cette partie incroyablement mal embarquée pour surdominer la 2e mi-temps (53-33) et finalement remporter le match de 9 points, 95-104.

Un succès qui leur permet d'écrire l'histoire du championnat puisque jamais auparavant une équipe n'avait effacé un débours de 25 unités ou plus en WNBA. De quoi avoir le sourire après la partie.

Notons qu'en plus de la victoire, les deux Belges ont su se mettre en évidence puisque Julie Allemand finit avec 6 assists et 3 rebonds en 10 minutes alors que l'hyper-active Emma Meesseman a encore noirci la feuille de 17 points, 6 rebonds et 5 assists.