Un colloque au parlement bruxellois pour entendre les voix des aides ménagères

"On n’y arrive plus. On travaille pourtant, et nos corps en sont meurtris juste pour que nos patrons fassent des bénéfices. On doit répéter des gestes, on doit tenir une certaine cadence. Nous tombons malades". Salima (nom d’emprunt) à 45 ans et est aide ménagère depuis 11 ans. "J’ai un peu trop d’expérience", reprend-elle avec humour. Elle prendra la parole devant les député·es et le grand public lors du colloque organisé au sein du parlement bruxellois ce 9 juin et intitulé "Aides-ménagères, vous êtes essentielles !" (accessible au grand public via Facebook).