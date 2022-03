Un collectif de jeunes Carolos se mobilise pour la journée internationale contre le racisme

C’est un sujet qui nous touche tous, nous les jeunes, que ça soit à l’école ou dans la rue on entend ça tout le temps […], c’est à nous de bouger et de bouger maintenant pour laisser un futur plus calme à nos enfants. C’est à nous de prendre les choses en main parce que personne ne le fera à notre place, on a encore toute la vie devant nous.