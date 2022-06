У цю неділю райський куточок відкритий для публіки | Un coin de paradis ouvert au public ce dimanche

Пристрасний до природи, бізнесмен з Намюру Філіп Таміньо відкриває свій сад для широкої публіки цієї неділі в Вепіоні. Його володіння з видом на долину Маас займає понад чотирнадцять доглянутих гектарів. Більша частина території вкрита лісом. Там веселяться або ховаються всі види тварин: хижі птахи, олені, кабани та єноти зокрема. Сам сад відкриває свої скарби понад 1,5 га. Низка трав'янистих доріжок, що перетинають лісок, огинають клумби та дикі луки, з яких відкривається захоплюючий вид на річку та скелі. Поміж деревами, з іншого боку, можна навіть побачити цитадель Намюр і канатну дорогу вдалині.

"Ми переїхали сюди на початку 97-го, — згадує Філіп Таміньо. Ми полили все, зробили траншеї, поставили скрізь крани і електрику. І почали садити, але інстинктивно. Я розвісив банер, потім підійшов до вікна подивитися Як це виглядало. Тут не варто очікувати ні феєрверку кольорів, ні кількості квітів. Мені подобаються настирливі квіти, і природна округлість, у формах, у розмірах. Навіть доріжки рідко бувають прямими. І вибір цвітіння, тільки пастельні тони".

Місце, яке віддає перевагу Філіп Таміньо? Лавка в тіні щільно посаджених берез, з видом на дикі луки та Маас.

"У саду близько двадцяти лавочок, і я ніколи не пропускаю можливості посидіти тут. Сівши, ти вже не хижий двоногий, ти не страшний. Можна мати оленя за кілька метрів, білки проходять повз. , цирка сідає на підлокітник. Спокійно й сидячи, ти справді частина природи".

Passionné de nature, l’homme d’affaires namurois Philippe Taminiaux, ouvre son jardin au grand public ce dimanche à Wépion. Dominant la vallée de la Meuse, sa propriété s’étend sur quatorze hectares magnifiquement entretenus. La plus grande partie du domaine est boisée. Toutes sortes d’animaux y gambadent ou s’y réfugient : rapaces, chevreuils, sangliers et ratons laveurs notamment. Le jardin à proprement parler dévoile ses trésors sur 1,5 hectare. Une enfilade de chemins enherbés qui traversent le sous-bois, longent les parterres et les prairies sauvages, avec une vue imprenable sur le fleuve et les falaises. Entre les arbres, de l’autre côté, on aperçoit même au loin la citadelle de Namur et le téléphérique.

"On a emménagé ici début 97, se souvient Philippe Taminiaux. On a irrigué tout, on a fait des tranchées, mis des robinets partout et l’électricité. Et on a commencé à planter, mais de manière instinctive. Je mettais une banderole puis j’allais voir à la fenêtre ce que ça donnait. Il ne faut pas s’attendre ici à un feu d’artifice de couleurs ou de nombre de fleurs. J’aime les fleurs envahissantes, et la rondeur naturelle, dans les formes, dans les tailles. Même les chemins sont rarement droits. Et le choix de la floraison, uniquement des couleurs pastel."

L’endroit que préfère Philippe Taminiaux ? Un banc, à l’ombre de bouleaux plantés serrés, avec vue sur les prairies sauvages et la Meuse.

"Il y a une vingtaine de bancs dans le jardin et je ne rate pas une occasion de m’asseoir ici. Une fois qu’on est assis, on n’est plus le bipède prédateur, on n’est pas effrayant. On peut avoir un chevreuil à quelques mètres, des écureuils qui passent, une mésange qui se pose sur l’accoudoir. Immobiles et assis, on fait vraiment partie de la nature."