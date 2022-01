Un bilan catastrophique qui, à l’instar de la fast fashion dont les modes de fonctionnement sont similaires, vient un peu gâcher la fête pour des consommateurs avertis et soucieux de faire des achats responsables.

C’est pour permettre à ces derniers de ne pas se priver d’un cadeau à l’être aimé que les deux étoiles de l’économie circulaire de la rue Haute à Bruxelles, Mademoiselle L’Ancien (Laura et Brendy) et Versus (Elléa et Daphné), se sont rapprochées pour créer un coffret cadeau original à la fois onirique et poétique, sexy et écolo (oui c’est possible !).

Il se compose d’un bouquet de la plus irrésistible des fleurs d’hiver : l’hellébore et d’une culotte “Mon amour”, confectionnée à la main.