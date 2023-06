Un Code du Numérique créé par des citoyens pour encadrer l'usage du numérique : "On ne va pas attendre le politique"

Lors de la récolte de témoignages, Adèle Jacot-Guillarmod indique que de nombreux parents sont préoccupés pour leur enfant qui supporte difficilement des limites à l’usage des écrans.

Une des lois du Code Numérique questionne l’interdiction de l’usage des écrans pour les moins de trois ans dans les espaces publiques. "Il ne s’agit pas de faire porter la seule responsabilité aux parents mais de mettre en lumière cette problématique au sein de l’espace public" précise Adèle Jacot-Guillarmod.

Une autre proposition de loi dit que 'L’école ou l’apprentissage à domicile, ne peuvent pas être conditionnés par l’utilisation du numérique'. "Beaucoup de témoignages recueillis témoignent du nombre croissant des heures devant l’écran pour des raisons professionnelles sans que cela soit remis en question. Une de nos lois dit que ‘Le droit à la coupure numérique peut être invoqué au nom de la santé par toute personne’. On pense aussi à un temps de travail devant les écrans limités à un certain nombre d’heures".

Selon Savannah Desmedt, le public, de plus en plus nombreux, demande d’anticiper des règles sans attendre le politique. "Entre septembre et décembre prochain, d’autres rassemblements et évènements vont être réalisés et nous invitons chaque enseignant intéressé ou simple quidam a les mettre en place chez eux, au sein de leur entreprise".

Des idées qui enclencheront une marche arrière comme l'a fait la Suède ?