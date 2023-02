Un Code de conduite du CSA sur les publicités sexistes : quels changements à venir ?

Peut-on tout de même s'attendre dorénavant à des sanctions envers les publicités qui ne respecteraient pas ce Code de conduite ?

Si le CSA n’a de pouvoir de sanction que sur les éditeurs comme le souligne Saba Parsa, Sandrine Sépul, représentante du JEP, mentionne l’existence de codes qui existent également au Jury d’Ethique Publicitaire depuis plus de 10 ans, qui énoncent des recommandations et qui sont très spécifiques au niveau de la représentation de la personne : "Nous ne sommes pas partis sur l’idée de définitions (…). On a une approche assez pragmatique des choses lors du traitement de plainte en matière de sexisme. Dans ce code figure toute une série de critères, comme l’atteinte à la dignité humaine, le fait qu’on ne peut pas perpétuer des stéréotypes de genres etc. dans la publicité, (…), toutes les questions de discriminations fondées sur le sexe notamment".

La représentante du JEP rajoute que, outre cela, il existe ce concept très large qui assigne les annonceurs à transmettre des publicités avec un juste sens de responsabilité sociale.

Pour Sandrine Sépul, la jurisprudence du JEP a beaucoup évolué et a permis l’amélioration dans la pratique. Si elle salue la récente initiative du CSA, elle déplore son application : "Ce code n’est applicable qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, alors que, les codes du JEP (organe national) sont applicables sur tout le territoire belge. Cela permet aussi aux annonceurs, aux agences de communications et tout l’écosystème de la communication d’avoir une certaine sécurité juridique". Elle précise également que le JEP est composé paritairement avec des personnes du secteur et de la société civile.

A côté du volet décisions et sanctions, reprenant la possibilité de plainte par les consommateurs, il existe un volet préventif, octroyant la possibilité de demande d’avis préalable de l’annonceur en cas de doute sur un aspect éthique ou légal. Ce qui importe c’est d’éviter que les annonceurs notamment aillent trop loin et poser des limites, via des formations, recommandations et guides mis en place parfois avec certaines associations