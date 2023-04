Un cocon à 14 millions pour le théâtre de l’Ancre à Charleroi

Cela fait 10 ans que le projet se trouve dans les cartons, aujourd’hui il est sur le point d’aboutir. Le Théâtre de l’Ancre a présenté les plans de son futur nouveau bâtiment. Un chantier à 14 millions d’euros pour transformer le site de la cave au plafond d'ici 2026. Le théâtre existant ainsi que les maisons voisines seront rasés pour faire place à une grande infrastructure blanche avec des baies vitrées. Pour rentrer dans le théâtre, les spectateurs devraient passer par un parvis, pensé comme une place publique. A l’intérieur : une grande salle de 400 sièges et une plus petite de 130. Sur le toit, une terrasse de 350 mètres carrés ainsi qu’une salle visible depuis le ring. Celle-ci, baptisée "le phare", devrait s’illuminer pour indiquer qu’il y a une représentation dans le théâtre, une sorte de "ON AIR" géant.

Le permis d’urbanisme a été déposé. Le chantier devrait débuter dans le courant de l’automne 2024 pour se terminer en 2026, si tout va bien. Budget : 14 millions d’euros. La région met 7 millions, la ville en sort 5. Il reste encore à trouver 2 millions, mais le bourgmestre Paul Magnette est confiant " c’est un projet avec différentes étapes qui sont indépendantes les unes des autres. Donc on peut parfaitement avancer sur les démolitions et la construction du bâtiment principal et ne venir réaliser les annexes que plus tard."

Reste à savoir si l’Ancre aura les budgets suffisants pour faire tourner l’outil. Le contrat programme du théâtre est inspecté en ce moment, des subsides supplémentaires ont été demandés pour que le nouveau bâtiment ne devienne pas une coquille vide " remplir une salle de 100 places, c’est un travail, mais remplir une salle de 450 et une salle de 120 c’est un autre travail " prévient Jean Michel Van Den Heyden, le directeur de l’Ancre.