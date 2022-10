Un clip plein de bonne humeur : "Love is All" de Roger Glover !

Pierre Lorand nous propose cette fois de revenir sur un clip et une chanson qui ont marqué leur temps : le célèbre "Love is All" de Roger Glover.

On l'oublie souvent mais c'est Ronnie James Dio qui chante sur le morceau, pour lequel, d'ailleurs, il recevra son premier disque d'or, quatre ans avant de rejoindre Black Sabbath.

C'est en 1973 que Roger Glover décide de quitter Deep Purple en raison des tensions avec le guitariste Ritchie Blackmore. Son ami Jon Lord travaillait alors un projet, celui d'un opéra rock tiré d'un livre d'images pour enfants, lui-même inspiré d'un conte bien plus ancien. Jon Lord finira par abandonner l'idée et c'est alors Roger Glover qui reprendra les commandes, avec le succès qu'on lui connaît. Il s'entoure d'autres membres de Deep Purple, comme Glenn Hughes et David Coverdale, ainsi que d'autres invités de marque, comme Dio sur ce classique vendu à plus de 100.000 exemplaires dans le Benelux.

Découvrez toutes les anecdotes de cette chanson au clip complètement fou dans la vidéo ci-dessus !