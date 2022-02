Un "Cliff Burton Day" à l'occasion des 60 ans de sa naissance

La commémoration annuelle du regretté bassiste de Metallica, Cliff Burton, aura lieu, comme l'année dernière, en livestream. C'est ce 11 février à 4h du matin (heure belge) que les célébrations du "Cliff Burton Day" démarreront, à l'occasion de ce qui aurait été aujourd'hui son 60e anniversaire.

Le réalisateur Nicholas Gomez sera à nouveau l'hôte pour l'occasion, avec en invités le guitariste d'Exodus (et ex-Slayer), Gary Holt, le batteur d'Anthrax, Charlie Benante, le batteur de Faith No More, Mike Bordin, Big Mick, Metal Joe, Dan Riley, Brian Lew, Dean Delray, Brian Slagel, Canada Dave, et Connie Burton.