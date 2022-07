Un cliché de Mick Jagger touchant la langue d’une femme pris par Andy Warhol aux enchères

Le prix de départ est fixé à 10.000$. La fondation écrit : "De nombreuses photos de cette session représentant des membres du groupe et d’autres personnes se touchant la langue ou se mordant ont été incorporées dans la conception de l’album, créant ainsi un collage surprenant et quelque peu controversé qui, par coïncidence, reflétait les sentiments entre les membres du groupe lors de la réalisation de l’album."

D’autres polaroïds et photos de personnalités gravitant autour de Warhol seront également mis en vente. On y retrouvera par exemple des clichés de Grace Jones, Diane von Furstenberg, Jackie Curtis, Debbie Harry, Dennis Hopper, Georgia O’Keeffe, Truman Capote et Simon Le Bon.

Parmi les autres éléments proposés : une série d’affiches originales de la collection d’Andy Warhol, une édition signée de son livre The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again), d’autres dessins et des lithographies. Tous les bénéfices seront reversés à cette fondation qui soutient différentes organisations d’art visuel.