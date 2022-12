Un classique de George Michael repris par ††† avec le chanteur de Deftones

C’est une tradition annuelle pour le projet, qui avait démarré en 2020 par la reprise de “The Beginning of the End” de Cause & Effect à la veille de Noël, suivie l’an dernier par la cover de “Goodbye Horses” de Q Lazzarus.

“One More Try” était originellement sorti sur Faith, le premier album solo de George Michael en 1987. On ressent dans la version de Crosses un peu plus de noirceur avec des synthés, de la réverb et la voix inimitable de Chino Moreno, mais on reconnaît la patte " pop " sans aucun effort.

Plus tôt ce mois-ci, Crosses a sorti l’EP PERMANENT.RADIANT, avec les singles “Initiation” et “Protection” en mars dernier. D’autres surprises sont déjà annoncées pour l’année 2023.

L’été dernier, Chino Moreno était monté sur scène avec Gojira pour reprendre un titre de Sepultura, "Territory ".

Deftones était en tournée depuis le 14 avril, avec le nouveau bassiste Fred Sablan, ancien musicien de Marilyn Manson, principalement. La tournée est passée par la Belgique, avec un arrêt au Graspop Metal Meeting ce 19 juin, avec Classic 21.