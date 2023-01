Un classique de Depeche Mode regagne en popularité grâce à un épisode de la série "The Last of Us"

Le titre "Never Let Me Down Again" a gagné 220% d’écoutes en plus en streaming aux Etats-Unis, suite à sa diffusion dans la série The Last of Us, une série post-apocalyptique basée sur le jeu vidéo du même nom.

Ce titre, qui figure à l’origine sur le 6e album du groupe, Music for the Masses, sorti en 1987, a été joué lors de la scène finale du premier épisode qui a été dévoilé ce 15 janvier sur la chaîne HBO. Et c’est depuis lors que le Billboard a noté une nette augmentation des écoutes de la chanson sur les plateformes de streaming.

On comptait 26.000 écoutes du titre le jour de la diffusion de cet épisode, et ce chiffre est monté à 83.000 le lendemain. Sur Spotify uniquement, sa popularité a augmenté de 377%.

Suite à ce succès soudain, le groupe a mis à jour son clip de "Never Let Me Down Again" en ajoutant une note : ‘(Entendu dans l’épisode 1 de The Last Of Us)’.