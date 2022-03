Un classique à relire: " En route pour la gloire " par Woody Guthrie

L’autobiographie du folksinger Woody Guthrie est un classique de la littérature américaine. Bob Dylan, dans le film documentaire " No direction home ", dit que " En route pour la gloire " l’a plus marqué que " On the road " de Jack Kerouac. Magistral coup de chapeau !

Le livre sort en 1943. Mais il faudra attendre 1973 pour la traduction française. Woody l’écrit d’une traite alors que l’historien de la musique Alan Lomax enregistre ses souvenirs et ses chansons pour le Smithsonian Institute de Washington. Juste après, avec son compagnon de route, le chanteur Cisco Houston, Woody embarque à bord d’un cargo de la marine marchande. C’est la guerre, la logistique est essentielle…

Woody est né en 1912 à Okemah dans l’Oklahoma. Au cœur du dust-bowl, le bol de poussière des états du Midwest. Le récit commence dans un wagon où une bande de travailleurs nomades et fauchés, de toutes les couleurs, serrés comme des sardines, affrontent le vent, le froid, la pluie et les gardes. Soudain ils entonnent l’air de " This train is bound for glory "…

C’est bien la chanson qui donne son titre au livre

Tous paumés et " en route pour la gloire ", ils cherchent un endroit où survivre alors que la dépression des années 30 abat les plus pauvres. Alors d’une seule voix ils défient le sort…

Ce train emmène pas de joueurs Pas de menteurs, de voleurs et de baroudeurs, Ce train est en route pour la gloire. Ce train !

Martelés comme le tempo des boggies sur les rails, les chapitres qui suivent retracent le parcours de Woody. Défilent l’enfance rebelle, la découverte de la musique, la vie des hobos, les vagabonds du rail qui contemplent les grands paysages du balcon des wagons de marchandises.

Le ton est parlé, rythmé d’onomatopées. Le bouquin vibre d’amour, de révolte, d’espoir, de démesure, d’humour. L’écrivain Robert Shelton dit de Woody qu’il empile les idées les unes sur les autres comme un maçon ivre construisant une maison de rêve.

C’est ce qui fascine Bob Dylan. Au début des années 60, Dylan va saluer Woody, à la fin de sa vie, à Brooklyn.

Les chansons de Woody font partie de la mémoire collective

Woody est maigre comme un coucou. Il trimballe sa guitare accrochée au dos, a les yeux vifs et les cheveux en broussailles. Partout où il passe il écoute, retient, observe, rit. Peut-être pour s’empêcher de pleurer. Il improvise musiques et textes, partage des images et des idées.

Woody est un troubadour, un militant libertaire itinérant, un philosophe de terrain qui balance ses rafales de mots et de notes partout où il passe. Sur sa guitare il a écrit " This machine kills the fascists ".

Lyrique et terre à terre, il fustige les exploiteurs des pauvres, hait la guerre, défend les faibles, adore la liberté et les grands espaces.

Il compose " This land is your land”… Alors que la guerre ravage l’Ukraine ce refrain peut apparaître comme universel…

Ce pays est le tien, ce pays est le mien,Depuis la Californie jusqu’à l’île de New York, De la forêt de séquoias aux eaux du Gulf Stream. Ce pays fut fait pour toi et moi

Pour Woody le monde est ouvert à tous les humains. Il est sans frontières.

La chanson est entrée dans l’histoire des États-Unis

Le 18 janvier 2009, au Lincoln Memorial, à Washington, Barack Obama prononce son discours d’investiture. Lors de cette cérémonie, Bruce Springsteen et Pete Seeger interprètent " This land is your land”. Là où le 30 août 1963, Bob Dylan, Joan Baez, Peter, Paul&Mary et les Freedom Singers chantèrent " Blowin’ in the wind " autour de Martin Luther King.

Les chansons de Woody donnent envie de se mettre debout et de se battre pour des idées. Elles donnent envie de danser, de réfléchir, de s’engager, de s’unir et de résister.

Woody, avec sa voix de métal fondu et sa guitare sèche génère une énergie dingue. Même accablé par la maladie il n’a jamais cessé de lutter. C’est sa nature de gosse parti d’Okemah. Le nom indien d’une ville en haut d’une colline, là-bas aux USA