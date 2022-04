Un city trip à Dublin ça vous dit ? 5 lieux à aller visiter

Dans le fameux quartier de "Temple bar" où se situent un grand nombre de bars, cafés et galeries d’art, se trouve également l’un des meilleurs fish and chips de renom, Leo Burdock’s. Des spécialités telles que les frites molles, arrosées de sel et de vinaigre, y sont servies accompagnées d’anecdotes et de cours d’histoire pour les plus curieux.